ದೇಹದ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಆಗದಂತೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ..! ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು: ಕೇವಲ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್! ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ..

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ಬಿಸಿಲ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಆ ತಣ್ಣನೆಯ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಗಾಡಿ. ಗಂಟಲು ಒಣಗಿದಾಗ, ಮೈ ಸುಡುಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಗಂಟಲಿಗಿಳಿದರೆ ಸಿಗುವ ಸುಖವೇ ಬೇರೆ! ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುವ ಪಾನೀಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ 'ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ:

ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ತಾಮ್ರ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಕೃತಕ ಸಿಹಿಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ.

ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಲಾಭಗಳು:

ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್: ಇಂದಿನ ಓಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂಶವು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

ದೇಹದ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನ (Hydration): ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಆಗದಂತೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ: ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯೇ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!

ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ (Blood Sugar) ದಿಢೀರನೆ ಏರಬಹುದು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದಷ್ಟು ತಾಜಾ ಆಗಿ ತೆಗೆದ ಹಾಲನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು:

ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಿಹಿಯಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ!