ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತದೆ,
ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಅಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಉದುರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ರವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರವೆ ಪರಿಮಳ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹದವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ನಿಜವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಒಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಅಗ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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