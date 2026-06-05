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ಉದುರು ಉದುರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

food Jun 05 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Pinterest
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ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು

ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತದೆ,

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ಉದುರು ಉದುರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಅಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಉದುರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ರವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರವೆ ಪರಿಮಳ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹದವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಬೇಡ

ಕೆಲವರಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು  ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ನಿಜವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಒಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಅಗ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Pinterest

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