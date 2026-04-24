ಗಮನ ಕೊಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮೊನಾಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಡೀಕಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು (ultra-processed foods) ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 2,100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆ (dementia) ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧಕರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ & ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ: ಡಯಾಗ್ನಾಸಿಸ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ & ಡಿಸೀಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ
ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಸಾಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂದ ಹಾಗೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಮನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾರೆ?
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 41% ರಷ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ (42%) ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮನಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರೆಡಿ-ಟು-ಈಟ್ ಊಟದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂದರೆ, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ.
ಸಂಸ್ಕರಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ತಿಂದರೂ, ಈ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಡಯಟ್ನಂತಹ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೀಯಗಳು (additives) ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ
ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇವು ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು, ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗಮನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.