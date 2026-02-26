ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ 4000 ಕೆಜಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಖೈರತಾಬಾದ್‌ನ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಕ್ತಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ, ಅನೈರ್ಮಲ್ಯಕರವಾಗಿ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೈರ್ಮಲ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಪ್ಲೈ

ಆರೋಪಿ ಜಸಾನಿ ಇಲ್ಯಾನ್, ತಯಾರಿಸಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು, ನೊಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಸೇರಿ, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಲಬೆರಕೆ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಗರದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ.

ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಬೆರಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ವಶ

ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು 4000 ಕೆಜಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 1600 ಕೆಜಿ ಲೂಸ್ ಪೇಸ್ಟ್, 5 ಕೆಜಿಯ 130 ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು (650 ಕೆಜಿ), 1 ಕೆಜಿಯ 900 ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು, 500 ಗ್ರಾಂನ 300 ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು (150 ಕೆಜಿ), 200 ಗ್ರಾಂನ 3000 ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು (600 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು 50 ಗ್ರಾಂನ 2000 ಸ್ಯಾಚೆಟ್‌ಗಳು (100 ಕೆಜಿ) ಸೇರಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, 5 ಕೆಜಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, 20 ಲೀಟರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 1000 ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪು (40 ಚೀಲ) ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆಟೋವನ್ನು (TS07UG5664) ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಲೇಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಒಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಖೈರತಾಬಾದ್ ವಲಯದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಸ್‌ಐ ಜಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಲೇಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್‌ಐ ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಖೈರತಾಬಾದ್ ವಲಯದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. (ANI)

