- Home
- Life
- Food
Dosa Tips: ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹೀಗೆ ರುಬ್ಬುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೇ ಇದು
Dosa Making Tips: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೋಸೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವ ದೋಸೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದೋಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ದೋಸೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
1.ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ತಯಾರಿ
ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು, ಮೊದಲು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹುದುಗಲು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
2.ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಸ್ಟಫ್
ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
3. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟ...
ದೋಸೆಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅವು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನೀವು ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.
4. ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನೀವು ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೀವು ಮಾಡುವ ದೋಸೆಯೊಳಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಗಿಂತ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುವ ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
5. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆ
ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ನೀರು ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಕಲೆಸಿ. ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.