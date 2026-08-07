Mushroom onion pakoda recipe: ಸಂಜೆ ಮಳೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೀ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ಗುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಹೊರಗೆ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸತನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ.

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ತಾಜಾ ಅಣಬೆ (ಮಶ್ರೂಮ್) - 1 ಕಪ್
ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ - 1 (ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು - 4 ರಿಂದ 5 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು - 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 1 (ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ
ಅರಿಶಿನ - ಚಿಟಿಕೆ
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು

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ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಶ್ರೂಮ್ ತುಂಡುಗಳು, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಖಾರ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನೆನಪಿಡಿ

ಪಕೋಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಹಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ತುಂಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವೇ ಕಲಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದಂತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ.

ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲು ಇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕಿಳಿಸಿ, ತಯಾರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಕೋಡಗಳಂತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ.

ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪಕೋಡಗಳು ಅಚ್ಚ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಕುರುಕುಲಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಪಕೋಡಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ, ಈ ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್) ಕರಿಯಿರಿ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಕೋಡ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ ಕುರುಕುಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!

ಮಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಮಶ್ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಅವು ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಪಕೋಡ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆದು ನೀರು ಸೋಸಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ

ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಕೋಡ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುರುಕುಲಾಗಿ (Extra Crispy) ಇರುತ್ತದೆ.