ಅಸಲಿ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ದೇಹದ ಆಕಾರ, ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹುರುಪೆಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣುಗಳ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಭೂತಾಯಿ/ಮತ್ತಿ ಮೀನು ಹಿಲ್ಸಾ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಲಿ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ತಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲದ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಸಲಿ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತಿ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವು ಬೆನ್ನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಸಲಿ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭೂತಾಯಿ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಛಾಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಸಲಿ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನಿನ ಮೈಮೇಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹುರುಪೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತವೆ. ನಕಲಿ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನಿನ ಹುರುಪೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಒರಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹಸಿ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನನ್ನು ಮೂಗಿನ ಬಳಿ ಹಿಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಸಿಹಿಯಾದ ಸಮುದ್ರದ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಂದನಾ, ಸಾರ್ಡಿನ್ ಅಥವಾ ಖೊಯ್ರಾ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸಾದ ಈ ಪರಿಚಿತ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂತಾಯಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನಿಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ರುಚಿಕರ ಮೀನು.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆಹಾರ ತಪ್ಪದೇ ಸೇವಿಸಿ
ರುಬ್ಬುವ ಜಂಜಾಟವಿಲ್ಲ, ನೆನೆಸುವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ
ಬಾಯಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಮನೆಯ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್