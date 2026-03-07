ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಪಲ್ಯದ ಅಸಲಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬಹುದು. ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯವು ಒಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಸವಿ 'ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯ': ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಲ್ಯದ ರುಚಿ ಅಪೂರ್ಣ!
ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ 'ಬಿದಿರು ಕಳಲೆ' (Bamboo Shoot). ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಈ ಕಳಲೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ. ಬಿದಿರು ಚಿಗುರನ್ನು ತಂದು ಅದರಿಂದ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ, ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಲೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುವುದು ಒಂದು ತಂತ್ರ.
ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಳೆಯ ಬಿದಿರನ್ನು ಆಯ್ದು ತಂದು, ಅದರ ಹೊರಪದರ ಸುಲಿದು, ಒಳಗಿನ ಮೃದುವಾದ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹಂತ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಳಲೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಳಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಹಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಒಗರು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಒಣಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಿ ಪಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರುಚಿಯ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಆದರೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಪಲ್ಯದ ಅಸಲಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬಹುದು. ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವು ಒಣ ಅಥವಾ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯವು ಒಣದಾಗಿ (Dry) ಮತ್ತು ರುಚಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿದಿರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ' (Earthy flavor) ಇರುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಂಶವು ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನತುರಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹೊರಬರುವ ಆ ಘಮವು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಳೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ:
ಪಲ್ಯವು ಬೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು, ತಾಜಾ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಉದುರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಪದಾರ್ಥವು ಪಲ್ಯದ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನ-ಸಾರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯ ಸವಿಯಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಲೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೈರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮನೆಯವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ! ಮಳೆಗಾಲದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಅಸಲಿ ಸೊಬಗಿನೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಿರಿ.