ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇದೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ..

ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದ ಘಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯಿಂದ ಮೊಸರು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಹಸ್ಯವಿದೆ.

ಅದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ!

ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ.

ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ:

ಬೆಣ್ಣೆಯು ಕರಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವು ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೂ ಹಿತವಾದ ಸುವಾಸನೆ (Aroma) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಘಮವು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ:

ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತುಪ್ಪವು ಬೇಗನೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟರೂ ತುಪ್ಪದ ತಾಜಾತನ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತುಪ್ಪವು 'ದವಣೆಯುಕ್ತ' ಅಥವಾ 'ಹರಳು ಹರಳಾಗಿ' (Grainy texture) ಬರಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ:

ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಅಂಶ ಸೇರುವುದರಿಂದ ತುಪ್ಪವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!