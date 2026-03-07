Kitchen Hacks: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ! ಈ 4 ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ
ಸೇಬು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯವಿದೆಯೇ? ಬನ್ನಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ...
ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗುವುದೇಕೆ?
ಸೇಬು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕಾರಣ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿ, ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ರುಚಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.
ನಿಂಬೆ ರಸದ ಬಳಕೆ
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿದರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸೇಬು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಸೇಬು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ.
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ
ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೂಡ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸೇಬನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ವಿನೆಗರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನೀರಿಗೆ 1-2 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ಐಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಅವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸೇಬನ್ನು ಐಸ್ ಇರುವ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
