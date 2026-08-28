ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಿಂಡಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಆಹಾರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕೋಳಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಿಂಡಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 35-40ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 'ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಗ್ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ (NECC) ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾರಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹7 ಇದ್ದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹8.50 ರಿಂದ ₹9 ಇದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ₹20-25 ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಲ್ಲ.

ಕೋಳಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಎಥೆನಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಶೇ. 37ರಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಮಾರು 43.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್‌ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಳಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪಾಲು ಶೇ. 65-70ರಷ್ಟಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ ₹14,000 ಇದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹26,500ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

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ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ್ದಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಿಂಡಿ (ಸೋಯಾ DOC) ಬೆಲೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೀಡ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎರಡರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ₹20-25 ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಎಥೆನಾಲ್‌ಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರೂ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ, ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ, ಕೋಳಿಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತರ ಫೀಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆ ಈಗ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೀಡ್ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.