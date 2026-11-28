ನಾಟಿಕೋಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುವುದೇಕೆ? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಿರಿ!
Why apply turmeric on chicken: ಅನೇಕರು ನಾಟಿಕೋಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆಂದೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ…
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು?
ನಾಟಿಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಫಾರಂ ಚಿಕನ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ನಾಟಿಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬೇಯಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ನಾಟಿಕೋಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆಂದೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ..
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?
ಈಗಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿಕೋಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಮುನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ನಾಟಿಕೋಳಿಗಳು ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರವೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು
ಈ ಕೋಳಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಾಶವಾಗಲು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಳಿಯ ಚರ್ಮಕ್ಕಿರುವ ಸಹಜವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಈ ಅರಿಶಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ರುಚಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು
ಕೋಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಮಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮಾಂಸ ತಾಜಾವಾಗಿ (ಫ್ರೆಶ್) ಇರಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗಿ, ರುಚಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಇದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ (Curcumin) ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಲಿ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚದಿರಲಿ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
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