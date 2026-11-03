ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಯೂ ಆರಂಭವ ಅಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಖಾರವಾಗಿರುವ ಆಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಯೂ ಆರಂಭವಅಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಖಾರವಾಗಿರುವ ಆಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನವೆಂಬರ್ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ 4 ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೆಸರುಕಾಳು ದೋಸೆ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಹೆಸರುಕಾಳು, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ.
ವಿಧಾನ: ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ.
ತರಕಾರಿ ಹೆಸರುಕಾಳು ಉಪಮಾ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಹೆಸರುಕಾಳು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬಟಾಣಿ, ಬೆಲ್ ಪೆಪರ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ.
ವಿಧಾನ: ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪ್ಮಾ 3-4 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್-ಸ್ವೀಟ್ಕಾರ್ನ್ ಹಾಟ್ ಸೂಪ್
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:ಪಾಲಕ್, ಸ್ವೀಟ್ಕಾರ್ನ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು.
ವಿಧಾನ:ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ಕುದಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಪಾಲಕ್ ಪ್ಯೂರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ಕಾರ್ನ್ ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ 5-7 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ರೊಟ್ಟಿ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ, ಎಳ್ಳು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಪುಡಿ.
ವಿಧಾನ: ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತುರಿದು ತುಂಬಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ, ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಈ ರೊಟ್ಟಿ ನವೆಂಬರ್ನ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶೀತದಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.