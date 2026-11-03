ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀಸ್ಕೇಕ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಕಾಫಿ, ಬಿಸ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ರುಚಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತುಪ್ಪದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರ! ಚೀಸ್ಕೇಕ್ನಿಂದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕ್ರಾಂತಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪ, ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಚೀಸ್ಕೇಕ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅರಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕೆಫೆಗಳವರೆಗೆ!
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಒಡೆಯರ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ಅಡುಗೆಗಾರ ಕಾಕಾಸುರ ಮಾದಪ್ಪ ಅವರು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಚೀಸ್ಕೇಕ್, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ವೈಟ್ ಟೀಕ್ ರೋಸ್ಟರಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಚೀಸ್ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ.
ಇನ್ನು MTR ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಸರಿ ಬಾದಾಮಿ, ಕಾಫಿ ರುಚಿಯ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಕರಮ್ ಕಾಫಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಮಾವು, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ರುಚಿಯ ಪಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಹೇಝೆಲ್ ಪ್ಯಾಟಿಸ್ಸೆರಿಯಂತಹ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ಗಳು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಹಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಭಾವಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಲೊ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಲಿನ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕುನಾಫಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ!
ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ತುಪ್ಪದ ಪರಿಮಳವಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರುಚಿಯ ಪಾಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಸಿಹಿ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.