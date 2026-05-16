ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಡಾಗ್' ಎಂಬ ಬೆಕ್ಕು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ಯಾಕೆ?
Vietnam fish market cat: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 'ಡಾಗ್' ಹೆಸರಿನ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳು, ಆಟ ಮತ್ತು 'ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರ'ನ ಪಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಕ್ಕು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
16
Image Credit : Instagram
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಚೋ' ಅಂದರೆ 'ನಾಯಿ' ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಫೋಲ್ಡ್ ತಳಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ. ಇದರ ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Add Asianetnews Kannada as a Preferred Source
26
Image Credit : Instagram
ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಬೆಕ್ಕು
ಈ 'ಡಾಗ್' ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಜೊತೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಹೈ ಫೋಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನನಿಬಿಡ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮುದ್ದಾದ 'ಬೆಕ್ಕು ಮಾರಾಟಗಾರ'ನ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ.
36
Image Credit : Instagram
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬೆಕ್ಕು ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ, ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್. ಇದರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
46
Image Credit : Instagram
ನಾಯಿಯಂತೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿತ್ತಂತೆ
ಬೆಕ್ಕಿನ ಮಾಲೀಕ ಲೆ ಕ್ವೋಕ್ ಫೋಂಗ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ದತ್ತು ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿಯಂತೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ 'ಡಾಗ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಮಾಷೆಯ ಕಥೆ ವೈರಲ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
56
Image Credit : Instagram
ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಡಾಗ್' ಬೆಕ್ಕಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಶೇರ್ ಆಗಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
66
Image Credit : Instagram
ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿ
ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೇಮಸ್ ಬೆಕ್ಕು ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದೆ.
Latest Videos