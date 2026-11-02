ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಾಜು ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತೇಲುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಜಾಡಿಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ತೆಗೆಯದೆ, ತಂಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಾಜು ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಡಿಗಳು: ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಮಣ್ಣಿನ ಭರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ಜಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ತೇವಾಂಶದ ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಇದ್ದರೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ!
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಮರದ ಚಮಚವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಒದ್ದೆ ಕೈ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಚಮಚ ತಗುಲಿದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಡಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯ ಪದರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ!
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತೇಲುತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು. ಉಪ್ಪು ಕೇವಲ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ತಯಾರಿಸುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗ್ರತೆ!
ಒಣಗಿದ ಕಾಯಿಗಳು: ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ: ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು.
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ!
ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ: ಜಾಡಿಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲಿರುವ ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ದೊಡ್ಡ ಜಾಡಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆಯುವ ಬದಲು, ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜಾಡಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗಾಳಿ ತಗುಲುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.