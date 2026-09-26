ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ರುಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂಬು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಬಲಸಿ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ.
ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಪ್ಸ್, ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವರು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಲಸಿನ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ, ಸಾಂಬಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿನೋಡಿ.
ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ
1 ಕೆಜಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತೊಳೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಲು ನೀವು
• 250 ಮಿಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ
• 4 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ
• 3 ಚಮಚ ಸೋಂಪು
• 2 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ
• 1 ಚಮಚ ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ
• 2 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ
• 2 ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
• ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
• 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಹಲಸಿನ ತೊಳೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತೊಳೆ ಹಾಕಿ 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಘುವಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ, ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲಸಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲಸಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲಸಿನತೊಳೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮಸಾಲೆಗಳು ಸುಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ.
ಈಗ ಒಣಗಿದ ಹಲಸಿನಹಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರಾದ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಇದರಿಂದ ಹಲಸಿನ ತುಂಡುಗಳು ಎಣ್ಣೆಯ ಪದರದ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ 4 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಲಸಿನತೊಳೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಸುವಾಸನೆಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ, ಪರಾಟ, ದಾಲ್-ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪೂರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.