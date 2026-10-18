Homemade butter recipe Kannada: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ! ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 100% ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ತಾಜಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ (ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ) ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಪ್ಪಟ, ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ (Heavy Cream / ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ) - 1.2 ಲೀಟರ್ (ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು)
ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ (ತೀರ ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರು) - ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಳೆಯಲು
ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೀ ಸಾಲ್ಟ್ (Sea Salt Flakes) - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ - ಐಚ್ಛಿಕ)
ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಹಂತ
1. ಕ್ರೀಮ್ ಕಡೆಯುವುದು (Whisking)
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಬೌಲ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ (Medium Speed) ನಂತರ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡೆಯಿರಿ.
10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬು (ಬೆಣ್ಣೆ) ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ (Buttermilk) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ.
2. ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು (Squeezing)
ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಹೊರಹಾಕಿ (ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಅಂಶ ಹಾಗೇ ಉಳಿದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ).
3. ಐಸ್ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು (Ice Water Wash)
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರುವ ನೀರನ್ನು (Ice Water) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನೀರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಉಳಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೆಲ್ಲಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದು ನೀರು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೂ 1-2 ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ತೊಳೆದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಹಾಳಾಗದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದು (Seasoning)
ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಬಟರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಮನೆಯ ಶುದ್ಧ ಬೆಣ್ಣೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ
ಬೆಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ (Pro-Tips)
ಕ್ರೀಮ್ ತಣ್ಣಗಿರಲೇಬೇಕು (Must be Cold): ಕ್ರೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿದ್ದರೆ (Chilled) ಮಾತ್ರ ಬೆಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದರೆ ಕರಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ: ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಅಂಶದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೇವಲ 2-3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಹುಳಿ ಬಂದು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬಾಳಿಕೆ: ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಉಳಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ! (Zero-Waste Hack)
ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಬಿಳಿ ದ್ರವವೇ ಅಪ್ಪಟ ಬಟರ್ಮಿಲ್ಕ್ (ಹಾಲಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ). ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ/ಪರೋಟ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಲು ಬಳಸಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೇಕ್, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.