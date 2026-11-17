Chaat Masala Recipe: ಹಣ್ಣು, ಪಕೋಡಾ, ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ
ಚಾಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಇರಲಿ, ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಾ, ಪಕೋಡಾ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲದರ ರುಚಿ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಚಟಪಟೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸುಲಭವಾದ ರೆಸಿಪಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ – 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
- ಅಮಚೂರ್ ಪೌಡರ್ – 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
- ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು – 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು – 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ – ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ – ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ – ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ – ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಇಂಗು – ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
- ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಚೂರ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಟುಗಳು ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅಷ್ಟೇ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಭರಿತ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ತಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.