ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 250 ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಯ್ಯದ್ ಗುಲಾಬ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸೇವೆ
2016ರ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಸಯ್ಯದ್ ಗುಲಾಬ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರದಂದು ಉಚಿತ ಊಟ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಮಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರದಂದು ಊಟ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸೇವೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
5 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ರೋಗಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು
ಜಯನಗರದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್, ಕಿದ್ವಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರುವ ಹಲವರಿಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಅವರ ಉಚಿತ ಊಟ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಗುಲಾಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದ ಸೇವೆ
ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಗುಲಾಬ್ ಅವರ ಸೇವೆ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ನೀಡುವ ಬದಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಗುಲಾಬ್ ಅವರು Roti Charity Trust ಎಂಬ ನೋಂದಾಯಿತ ಎನ್ಜಿಒ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು
ಗುಲಾಬ್ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 30 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, 8 ಕೆಜಿ ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ 8 ಕೆಜಿ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮೆನುವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಪ್ಪದ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದಲೂ ಈ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಲಾಬ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ’ ಎಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗುಲಾಬ್, ‘ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ’ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇವೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.