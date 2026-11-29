India oldest sweet: ಸಕ್ಕರೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯರು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ, ಇಂದಿಗೂ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗುವ ಆ ಪುರಾತನ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿನ ಕಥೆ ಏನು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಭಾರತವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತವರೂರು. ಹಬ್ಬ, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಜಿಲೇಬಿ, ಬರ್ಫಿಯಂತಹ ನೂರಾರು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿದ್ದರೂ, ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ‘ಮಾಲ್ಪುವಾ’ (Malpua)!
3,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವೇದ ಕಾಲದ ಸಿಹಿ
ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಲ್ಪುವಾದ ಮೂಲವು ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ‘ಅಬೂಬಾ’ (ಅಪೂಪ) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರದ ಕಾರಣ, ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿದು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾರ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಧಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ, ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ, ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಿನಿಸಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೌದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಮಲು’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾದ ರುಚಿ
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಮಾಲ್ಪುವಾ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬದಲು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಲು, ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜರ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾಲ್ಪುವಾ, ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈಭವೋಪೇತ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದರೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ
ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ತಿನಿಸುಗಳು ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದರೂ, ಮಾಲ್ಪುವಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ‘ಫುವಾ’ ಎಂದು ಕರೆದು ಸೋಂಪು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆರೆಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಮಾಲ್ಪುವಾವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ರಬ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ, ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ‘ಕಜ್ಜಾಯ’ಕ್ಕೂ ಇದೆ ಇದೇ ನಂಟು!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ‘ಕಜ್ಜಾಯ’ (ಅತಿರಸ) ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ‘ಅಪೂಪ’ದ ಹುರಿದ ಸಿಹಿ ಕೇಕ್ ಮಾದರಿಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ತಿನಿಸಾಗಿದೆ.
'ಅಪೂಪ’ದಿಂದ ‘ಮಾಲ್ಪುವಾ’ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಋಗ್ವೇದದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ‘ಅಪೂಪ’ (Apupa) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ‘ಪೂಆ’ (Pua) ಆಗಿ, ನಂತರ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ‘ಮಾಲ್ಪುವಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು.
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಜಿಲೇಬಿ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಸಿಹಿಗಳಲ್ಲ!
ನಾವು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜಿಲೇಬಿ (ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮೂಲದ ‘ಜುಲಾಬಿಯಾ’ದಿಂದ ಬಂದದ್ದು) ಹಾಗೂ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ (ಮೊಘಲ್/ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು) ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಮಾಲ್ಪುವಾ ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ವದೇಶಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಾಗಿದೆ.