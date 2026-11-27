Egg curry recipe: ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುವ ತಲೆಬಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾದ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುವ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಎಗ್ ಕರಿ (ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು/ಗ್ರೇವಿ) ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅನ್ನದ ಜತೆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯ ಜತೆಗಿರಲಿ, ಈ ಎಗ್ ಕರಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಮೊಟ್ಟೆ: 6 ರಿಂದ 8 (ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದದ್ದು)
ಎಣ್ಣೆ: 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ (1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಹುರಿಯಲು + 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ)
ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು: ಖಾರದ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಉಪ್ಪು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಅರಿಶಿನ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಸಾಲೆಗಳು: ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಪಲಾವ್ (ಬಿರಿಯಾನಿ) ಎಲೆ 2, ಸಣ್ಣ ಚಕ್ಕೆ ತುಂಡು, ಲವಂಗ 4–5, ಏಲಕ್ಕಿ 2, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2–3 (ಮುರಿದದ್ದು)
ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ: 2 ಕಪ್
ತಾಜಾ ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್: 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2–3 (ಮುರಿದದ್ದು)
ಹೆಚ್ಚಿದ ಟೊಮೆಟೊ: 1 ಕಪ್
ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳು: ಅರಿಶಿನ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಖಾರದ ಪುಡಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ (ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ)
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ: 1/4 ಕಪ್ (ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆದದ್ದು)
ನೀರು: ಒಟ್ಟು 1.5 ಕಪ್ (1 ಕಪ್ + 1/2 ಕಪ್)
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು: ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು 6 ರಿಂದ 8 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗೀರು (ಕಟ್) ಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು (ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ-ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಗ್ರೇವಿ ಬೇಗ ಬರುತ್ತದೆ), ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರವೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ 1–2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಂತೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಪದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ (ಫ್ರೈ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು). ಫ್ರೈ ಆದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದಿಡಿ.
ಈಗ ಅದೇ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಮಧ್ಯೆ ಕಲಸುತ್ತಾ 2–3 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ತಾಜಾ ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಬಳಿಕ 1 ಕಪ್ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ (ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾದರೆ ಸಾಕು).
ಈಗ ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ (ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ) ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ (ಈಗ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಂಡರೂ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ) ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 3 ರಿಂದ 4 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ.
ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಗಾಳಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಕಲಸಿ. ಈಗ ಸೌಟಿನಿಂದ (ಅಥವಾ ಪಪ್ಪು ಮಸೆಯುವ ಕೋಲಿನಿಂದ) 3–4 ನಿಮಿಷ ಹಗುರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ (ಮಸೆದು) ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳು ಸಿಗದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, 1/4 ಕಪ್ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ (ಇದು ಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಧ್ಯೆ ಕಲಸುತ್ತಾ 4–5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಉಪ್ಪು, ಖಾರ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಹುಳಿ ಹಿಡಿದು ಕರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿ ತೇಲಲು ಶುರುವಾದಾಗ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಲಸಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಎಗ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧ.