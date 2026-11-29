ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಬಾ ಶೈಲಿಯ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಡಿ ಪಕೋಡಾ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ತಿನಿಸನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಡಿ ಕಡಿ ಪಕೋಡಾ ತಿನ್ನುವುದು ಮಹಾದಾನಂದ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಯಸ್ಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಬಾ ಶೈಲಿಯ ಕಡಿ ಪಕೋಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಕಡಿ ಪಕೋಡಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ, ಮೃದುವಾದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಕೋಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಬಾ ಶೈಲಿಯ ಕಡಿ ಪಕೋಡಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಡಾಬಾದಂತಹ ರುಚಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟಕ್ಕೆ ಡಾಬಾದಂತಹ ಪರಿಮಳವನ್ನು ತರಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಕಡಿ ಪಕೋಡಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಡ್ಕಾ ಲಸ್ಸಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಪಕೋಡ ಮಾಡಲು
• 2 ಕಪ್ - ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು
• 2 ಚಿಟಿಕೆ - ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
• 3 ಚಮಚ - ಮೊಸರು
• 1 ಚಮಚ - ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ
• 1 ಚಮಚ - ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
• 3 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು
• 1/2 ಚಮಚ - ಅಜ್ವಾಯಿನ್ (ಓಂ ಕಾಳು)
• 3 ಚಮಚ - ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು - ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು
• 2 1/2 ಚಮಚ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು
• 1 ಈರುಳ್ಳಿ - ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು
• ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
• ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್
• ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು
• ಪಕೋಡ ಹುರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ
ಕಡಿ ಮಾಡಲು
• 1/2 ಕಪ್ - ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು
• 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ - ಮೊಸರು
• 1/2 ಚಮಚ - ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ
• 1 ಚಮಚ - ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
• ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
• ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು
• 3 ಚಮಚ - ತುಪ್ಪ
• 1/2 ಚಮಚ - ಇಂಗು
• 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು
• 10-12 ಕರಿಬೇವು
• 4 ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು
• 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು
• 2 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ
• 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಡಾಬಾ ಶೈಲಿಯ ಕಡಿ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ
1. ಮೊದಲು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಮೊಸರು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸೆಲರಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಕೋಡಾಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ನಂತರ, ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
3. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಉಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತೆಳುವಾದ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ನಂತರ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ರವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ತಯಾರಾದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
5. ಕರಿ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಬಿಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಕರಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜಗಳು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ತಡ್ಕಾ ಸೇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಕರವಾದ, ಬಿಸಿ, ಡಾಬಾ ಶೈಲಿಯ ಕರಿ ಪಕೋರಾಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ.