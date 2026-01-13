Sweet Potato Cooking Tips: ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ತಿಂದರೆ ಸಪ್ಪೆಯಾದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕೂಡ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತೆಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಪಾಯಸ, ಹೋಳಿಗೆ, ಪೊಂಗಲ್, ಒಬ್ಬಟ್ಟು.. ಹೀಗೆ ವೆರೈಟಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತಜ್ಞರು ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಹುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ರುಚಿಯೇ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ. ಹೌದು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ತಿಂದರೆ ಸಪ್ಪೆಯಾದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕೂಡ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೀಗೆ ತಿಂದರೆ ಸಪ್ಪೆಯಾದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ
ವಿಧಾನ 1
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಪ್ಪೆ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಕುದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ತೊಳೆದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ದಪ್ಪ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಯುತ್ತವೆ. ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಧಾನ 2
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಬೇಯಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸೀಟಿಗಳ ನಂತರ ಬೆಂದರೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸೀಟಿಗಳಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆರೆದ ನಂತರ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ದಪ್ಪ ತಳದ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಹುರಿಯಿರಿ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಹುರಿದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಧಾನ 3
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿಲು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹುರಿದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ದಪ್ಪ ತಳವಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬಹುದು. ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ತೊಳೆದು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಉಗಿ ಹೊರಬರದಂತೆ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಉರಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಹುರಿದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಧಾನ 4
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿಗೆ ಸಿಹಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ 1 ಚಮಚ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.