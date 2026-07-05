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- ಕುರಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಟನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ! ಆದ್ರೆ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೊಂದು ಸವಾಲ್!
ಕುರಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಟನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ! ಆದ್ರೆ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೊಂದು ಸವಾಲ್!
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 'ಮಟನ್' ಪದವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರರ್ಥ ಕುರಿ ಮಾಂಸ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಎರಡರ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಮಟನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ.
ಮಟನ್ ಎಂದರೆ ಯಾವುದರ ಮಾಂಸ?
ಭಾನುವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರಿನ ಘಮವು ಹಸಿವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಇರಲಿ, ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಈ 'ಮಟನ್' ಎಂಬ ಪದದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕುರಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮಾಂಸದ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
'ಮಟನ್' ಪದದ ಉಗಮ:
ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 'ಮಟನ್' ಎನ್ನುವುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ. ಆದರೆ ಈ ಪದದ ಮೂಲ ಇರುವುದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಹಳೆಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೌಟನ್' (Mouton) ಎಂಬ ಪದವಿತ್ತು, ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಕುರಿ' ಎಂದು. ಬ್ರಿಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮನ್ನರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ 'ಮೌಟನ್' ಎಂಬ ಪದವೇ ಬದಲಾಗಿ 'ಮಟನ್' (Mutton) ಎಂದಾಯಿತು.
ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ- ತಲೆಕಾಲು:
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕುರಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಮಟನ್' ಪದವು ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಕುರಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಟನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಮಾಂಸ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬಹುತೇಕರು ಬ್ರಿಟೀಷರು ಬಳಸಿದ ಮಟನ್ ಪದವನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆಮಾಂಸ, ತಲೆ-ಕಾಲು, ಬೋಟಿ-ಲಿವರ್, ತೊಡೆಮಾಂಸ ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಏನನ್ನುತ್ತಾರೆ?
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲವೆಂದರೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಎರಡರ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಮಟನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸವನ್ನು 'ಶೆವಾನ್' (Chevon) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದವಾದ 'ಚೆವ್ರೆ' (Chevre - ಮೇಕೆ) ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 'ಗೋಟ್ ಮೀಟ್' (Goat Meat) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮಾಂಸದ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಲ್ಯಾಂಬ್ (Lamb): ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಳೆಯ ಕುರಿಮರಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು 'ಲ್ಯಾಂಬ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಟನ್ (Mutton): ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ, ಬಲಿತ ಕುರಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು 'ಮಟನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಎಳೆಯ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ 'ಮಟನ್':
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಕೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಮಟನ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಇರಲಿ, ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಮಟನ್ ಎಂದೇ! ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಭಾನುವಾರ ಮಟನ್ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
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