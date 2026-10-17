ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ರುಚಿಕರ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ; ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್!
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕಾಗಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ಏನಾದರೂ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದಾಗಲಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ರುಚಿಕರವಾದ, ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ – 2 ಕಪ್
- ಮೊಟ್ಟೆ – 2
- ಈರುಳ್ಳಿ – 1, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 1 ಅಥವಾ 2
- ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ – 1 ಟೀ ಚಮಚ
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ – ತಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ
- ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ – 1 ಟೀ ಚಮಚ (ಆಪ್ಷನಲ್)
- ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಉಪ್ಪು – ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ – 1–2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
- ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಅನ್ನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಅನ್ನದ ಕಾಳುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಬಳಸುವುದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 2: ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ
ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಕಲಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡಿ.
ಹಂತ 3: ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ
ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಿ
ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ, ಹುರಿದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಅನ್ನ ಮುರಿಯದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 2–3 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿ.
ಎಗ್ ರೈಸ್ ರುಚಿಯಾಗಲು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್
- ಅನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
- ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರೈತಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಸಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಡಿಸಿ.
ಇಷ್ಟು ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಸಿದ್ಧ!