Hotel style alu bonda recipe: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋಂಡಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕರ ದೂರು. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆ ಹೀರದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಆಲೂ ಬೋಂಡಾ ಮಾಡುವ ನಿಖರ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ, ಖಾರವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಟ್ಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಆಲೂ ಬೋಂಡಾ'. ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಎಣ್ಣೆ ಹೀರದೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕರುಂ ಕರುಂ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಆಲೂ ಬೋಂಡಾವನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಆಲೂ ಬೋಂಡಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - 4
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ - 1
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು - 2 ಟೀಚಮಚ
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಚಮಚ
ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ
ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ - ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಲಿಂಬೆರಸ - 1 ಟೀಚಮಚ
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಚಮಚ
ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು - 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಚಮಚ
ಓಂಕಾಳು - ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು

ಆಲೂ ಬೋಂಡಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ (ಪುಡಿಮಾಡಿ) ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು, ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಚಟಪಟಾಯಿಸಿ.
ಆ ಬಳಿಕ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾದ ನಂತರ, ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು (ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ಸ್) ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದ ಓಂ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ (ಜಾರುವಂತೆ) ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ತೀರಾ ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು.

ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಆಲೂ ಮಸಾಲಾ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ.
ಹಿಟ್ಟು ಉಂಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಟ್ ಆದ ನಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಬೋಂಡಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಖರತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು (Medium flame), ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ.

ಅಷ್ಟೇ.. ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆನೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಆಲೂ ಬೋಂಡಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿ! 