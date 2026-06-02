ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಮೃದುವಾದ 'ಚಿಬ್ಲು ಇಡ್ಲಿ' ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್; ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ರುಚಿಯ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
'ಚಿಬ್ಲು ಇಡ್ಲಿ' ಎಂಬುದು ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಪಾಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಇಡ್ಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಇಡ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಾದ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು 'ಚಿಬ್ಲು ಇಡ್ಲಿ'. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವ ಈ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಚಿಬ್ಲು ಇಡ್ಲಿ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಚಿಬ್ಲು ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 'ಚಿಬ್ಲು' ಎಂದರೆ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಗಳು. ಈ ಬಿದಿರಿನ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 'ಚಿಬ್ಲು ಇಡ್ಲಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುವುದರಿಂದ ಈ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಮೃದುತ್ವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗರ್ @foodie_incarnate ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಹಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್. ಬಿದಿರಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಬ್ಲುಗಳಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಮರ್ನಲ್ಲಿ ಪದರಗಳಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರುಚಿಯ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಈ ಚಿಬ್ಲು ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಇಡ್ಲಿಯೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಾಳೆ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ದಪ್ಪನೆಯ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಗು ಈ ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ' ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ.
