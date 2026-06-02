Panipuri Recipe: ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಥರ ಮನೇಲಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು!
Homemade Panipuri: ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ, ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಅದೇ ರುಚಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ
ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ, ಪಾನಿ ಪೂರಿ, ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಇದರ ನೆನಪೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪೂರಿ, ಅದರೊಳಗಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಸಾಲಾ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಖಾರ ತಾಗಿಸುವ ತೀಖಾ ಪಾನಿ (Teekha Pani) ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಮೀಠಾ ಚಟ್ನಿ (Meetha Chutney) - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ರುಚಿಯೇ ಅದ್ಭುತ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಇದೇ ಅಸಲಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು?
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಗರಿಗರಿ ಪೂರಿ ಮಾಡಲು:
• ರವೆ (ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ) – 1 ಕಪ್
• ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು – 2 ಚಮಚ
• ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ – 1 ಚಮಚ
• ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು – ಹಿಟ್ಟು ನಾದಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
• ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ತೀಖಾ ಪಾನಿ (ಖಾರ ನೀರು) ಮಾಡಲು:
• ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು – 1 ಕಪ್
• ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – 1/2 ಕಪ್
• ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 3 ರಿಂದ 4 (ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ)
• ಶುಂಠಿ – 1 ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
• ಹುಣಸೆ ರಸ – 1/4 ಕಪ್
• ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ – 1 ಟೀಚಮಚ
• ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ – 1 ಟೀಚಮಚ
• ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು (Black Salt) – 1/2 ಟೀಚಮಚ
• ತಣ್ಣೀರು – 3 ರಿಂದ 4 ಕಪ್
• ಖಾರವಿಲ್ಲದ ಬೂಂದಿ – ಸ್ವಲ್ಪ (ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಲು)
ಮೀಠಾ ಚಟ್ನಿ (ಸಿಹಿ ಚಟ್ನಿ) ಮಾಡಲು:
• ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (ನೆನೆಸಿದ್ದು) – 1 ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರ
• ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲ – 1/2 ಕಪ್
• ಬೀಜ ತೆಗೆದ ಖರ್ಜೂರ – 5 (ಬೇಕಿದ್ದರೆ)
• ಖಾರದ ಪುಡಿ – 1/2 ಟೀಚಮಚ
• ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ – 1/2 ಟೀಚಮಚ
• ಉಪ್ಪು – ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ಮಸಾಲಾ ಹೂರಣ (Filling) ಮಾಡಲು:
• ಆಲೂಗಡ್ಡೆ – 3 (ಬೇಯಿಸಿ மசித்தது)
• ಕಡಲೆಕಾಳು (ಅಥವಾ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ) – 1/2 ಕಪ್ (ಬೇಯಿಸಿದ್ದು)
• ಈರುಳ್ಳಿ – 1 ದೊಡ್ಡದು (ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
• ಖಾರದ ಪುಡಿ – 1/2 ಟೀಚಮಚ
• ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ – 1/2 ಟೀಚಮಚ
• ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
• ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಉಬ್ಬಿದ ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವುದು
• ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರವೆ, ಮೈದಾ (ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು) ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
• ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಕಲಸಿ.
• ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
• ನಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ (Damp Cloth) ಮುಚ್ಚಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
• ನಂತರ, ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತೆಳುವಾದ ಪೂರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಾಲಿಗೆ ಚುರುಗುಟ್ಟಿಸುವ 'ತೀಖಾ ಪಾನಿ'
• ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
• ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ, 3 ರಿಂದ 4 ಕಪ್ ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
• ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ.
• ಬಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಿಲ್ಲದ ಬೂಂದಿ ಉದುರಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಣದ 'ಮೀಠಾ ಚಟ್ನಿ'
• ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ, ರುಬ್ಬಿ ರಸವನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
• ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ.
• ಮಿಶ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಸಾಲಾ ಹೂರಣ
• ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
• ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
ಪೂರಿ ಕರಿಯುವುದು, ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಪೂರಿ ಕರಿಯುವ ತಂತ್ರ:
1. ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ (High Heat) ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ, ಲಟ್ಟಿಸಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.
2. ಪೂರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸೌಟಿನಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲேசಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಪೂರಿ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ.
3. ಎರಡೂ ಬದಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಯೂ ಆದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಬಡಿಸುವುದು:
ಒಂದು ಪೂರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲேசಾಗಿ ಒಡೆದು ತೂತು ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಸಾಲಾ ಇಡಿ. ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ, ಕೊನೆಗೆ ಖಾರವಾದ ಪುದೀನಾ ನೀರನ್ನು (ತೀಖಾ ಪಾನಿ) ಪೂರಿ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ஊற்றி, ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸವಿಯಿರಿ!
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
- ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ: ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯುವವರು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಮರುದಿನ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪೂರಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ರಹಸ್ಯ: ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿದ ನಂತರ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಗ ರವೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಪೂರಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
