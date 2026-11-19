ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾಸುದೇವ ಅಡಿಗಾ ಇಂದು ಪಾಕಶಾಲಾ ಮೂಲಕ ₹150.55 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗಾಸ್ನಿಂದ ಪಾಕಶಾಲಾವರೆಗಿನ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಣೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಕೈತಪ್ಪಿದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಕುಟುಂಬದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಅವರು ಇಂದು ₹150 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಕಶಾಲಾ (Paakashala) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎನ್. ವಾಸುದೇವ ಅಡಿಗಾ.
1965ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ
ವಾಸುದೇವ ಅಡಿಗಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ನಂಟು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನದು. 1965ರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕೆ.ಎನ್. ನಾಗೇಶ್ವರ ಅಡಿಗಾ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೆ.ಎನ್. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಂಕರಪುರದಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಬಾರ್' ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಐದು ಖಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸುದೇವ ಅಡಿಗಾ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.
ಅಡಿಗಾಸ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು 1993ರಲ್ಲಿ 'ಅಡಿಗಾಸ್' (Adiga's) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ದರ್ಶಿನಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೆನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಅಡಿಗಾಸ್ ಕ್ರಮೇಣ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಇಡ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಂಬಾರ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ 'ಡಿಪ್ ಸೆಪರೇಟ್' ಆಯ್ಕೆಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. 2012ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಗಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ 2017ರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಅಡಿಗಾ ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.
2018ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಶಾಲಾ ಆರಂಭ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಬಂಧದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಕಶಾಲಾ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಹುಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಪಾಕಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಗೆಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 325ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾದ್ಯಗಳಿವೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
₹3.55 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹150.55 ಕೋಟಿಗೆ ಆದಾಯ ಏರಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾಕಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯ FY19ರಲ್ಲಿ ₹3.55 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. FY20ರಲ್ಲಿ ₹28.07 ಕೋಟಿ, FY21ರಲ್ಲಿ ₹28.27 ಕೋಟಿ, FY22ರಲ್ಲಿ ₹48.39 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು FY23ರಲ್ಲಿ ₹94.14 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. FY24ರಲ್ಲಿ ₹134.50 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ವಹಿವಾಟು FY25ರಲ್ಲಿ ₹150.55 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. FY23ರಲ್ಲಿ ₹2.26 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ, FY24ರಲ್ಲಿ ₹1.50 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು FY25ರಲ್ಲಿ ₹1.05 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಪಾಕಶಾಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ 34 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬದ ಸಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಬಾರ್ನಿಂದ ಅಡಿಗಾಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕಶಾಲಾವರೆಗೆ ವಾಸುದೇವ ಅಡಿಗಾ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಪಯಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.