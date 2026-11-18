ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೆನ್ಸ್ಟಾರ್ನ 'ಆಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್' ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು 4.2 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹10,286 ಇದ್ದು, ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹2,379ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ರುಚಿಕರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೆನ್ಸ್ಟಾರ್ನ 'ಆಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್' ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡುಗೆಮನೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ರೂ. 2,379ರ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ!
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಆಫರ್ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನ ಮೂಲ ಎಂಆರ್ಪಿ (MRP) ಬೆಲೆ ₹10,286 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ₹2,499 ಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ₹2,379ರ ಅಂತಿಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 76 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1,276 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ಕ್ಕೆ 4.3 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ!
ಕೆನ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ 4.2 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1200 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಕರಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮೆನುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ರಕ್ಷಣೆ (, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಷಟ್ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗಗಳು ಡಿಶ್ವಾಶರ್-ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು , ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪಾಕವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕವೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬಳಕೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸರಳತೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತೈಲರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 4.2 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈನಂದಿನ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಊಟದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಯ ನಂತರ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು.
ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು!
ಈ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. 4.2 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡುಗೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಬಾರು, ಸಾರು ಅಥವಾ ಸೂಪ್ಗಳಂತಹ ದ್ರವ ರೂಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ!
ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಬೆಲೆಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.