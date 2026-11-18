ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಬಟಾಣಿ ತಯಾರಿಸ್ಬಹುದು. ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿರುವ, ಕರಿದ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಈಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಟೀ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಗೆ ಅನೇಕರು ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಬಾಯಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬ ಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಬಟಾಣಿ ತಯಾರಿಸ್ಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿನ ಬಟಾಣಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥ
2 ಕಪ್ ಫ್ರೋಜನ್ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು,ಖಾರದ ಪುಡಿ,ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ,ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ,ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ,ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಫ್ರೋಜನ್ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು, ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನ ಟ್ರೇ ಮೇಲೆ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಪದರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳು ಬಟಾಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಏರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಕಲಕಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮವಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ತಿನ್ಬಹುದು.