ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೊಸರು ನೀರಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇಗ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಸಿಹಿಯಾದ ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ.
ದೇಶಿ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ರೈತಾ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಲಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಾಜಾ, ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹುಳಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಹಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿ!
ಉತ್ತಮ ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೂರ್ಣ ಕೆನೆ ಅಥವಾ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಾಗುವವರೆಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಆ ನಂತರ ಈ ಕೆಳವಿಧಾನ ಬಳಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸರು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ!
ಮೊಸರು ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೆನೆಟ್ (ಹಳೆಯ ಮೊಸರು) ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊಸರು ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಚಮಚ ರೆನೆಟ್ ಸಾಕು
ಹಾಲಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ!
ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕುವಾಗ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗಲೂ ಇರಬಾರದು. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಹಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಸರು ಹಾಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ!
ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಹುಳಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ!
ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಲು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಪ್ಪವಾದ ಮೊಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮೊಸರಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ!
ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಚಮಚ ಬಳಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಚಮಚ ಪದೇ ಪದೇ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಸರು ಕೆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಮೊಸರು ಹಾಕುವಾಗ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರುಚಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.