Betel leaf hack for idli batter: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವಿನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವಿನ್ನೂ ಅವರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ರಿಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುವುದು. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹುದುಗುತ್ತದೆ (Fermentation), ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಪ್ಪದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಈ ಎಲೆ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ PH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಲಹೆ
ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ತುಪ್ಪವು ಮರಳಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುವುದು. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹುದುಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ, ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನ್ನೂ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ಹುದುಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
PH ಮಟ್ಟದ ಸಮತೋಲನ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ (Anti-bacterial) ಮತ್ತು PH ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳಿವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ರುಚಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಡ್ಲಿಗಳು ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಯು ಹಿಟ್ಟಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದರ ಲಘು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ: ಎಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಬಾರದು.
ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ಒಂದು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹುದುಗಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ನೂ ಅವರ ಈ ಪುಟ್ಟ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.