ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ DMart ತನ್ನ DMart Ready ಸೇವೆಯನ್ನು 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಟೇಲ್ ಸರಣಿ DMart ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ದಿನಸಿ ಸೇವೆ DMart Readyಯನ್ನು ಏಳು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. Blinkit, Zepto ಮತ್ತು Swiggy Instamart ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
7 ನಗರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ
DMartನ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ Avenue Supermarts ತನ್ನ 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (Q1FY27) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವೇಳೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕ Avenue E-Commerce Ltd ನ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸು, "ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ DMart Ready ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2026ರ ಜೂನ್ 30ರ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ 11 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ನಗರಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ
Blinkit, Zepto ಹಾಗೂ Swiggy Instamart ಕಂಪನಿಗಳು 10-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ದಿನಸಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ನಗರ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ DMart Ready ಇನ್ನೂ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಡೆಲಿವರಿ (Scheduled Delivery) ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
DMart ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'Everyday Low Cost, Everyday Low Price' ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ವೇಗದ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯದೇ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ದಮಾನಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ!
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, DMart ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Blinkitನ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ Eternalನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಪಾಲು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ DMart Ready ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಮಾನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನ
DMartನ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಅನ್ಶುಲ್ ಅಸವಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ Like-for-Like Growth ಈ ಬಾರಿ 5.5% ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 7.1% ಇತ್ತು.
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲದ ನಗರಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ.
ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಏರಿಕೆ
ಜೂನ್ 30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ DMart:
ಆದಾಯ: ₹18,343 ಕೋಟಿ (ವಾರ್ಷಿಕ 15.1% ಏರಿಕೆ)
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ₹936 ಕೋಟಿ (12.8% ಏರಿಕೆ)
EBITDA ಮಾರ್ಜಿನ್: 8.2%ರಿಂದ 8.3%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ 3 ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 503ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
DMartನ ಹೊಸ ತಂತ್ರವೇನು?
ಕಂಪನಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯವಹಾರವಿದ್ದ ನಗರಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಜಾಲವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, DMart ಈಗ ಅತಿ ವೇಗದ ಡೆಲಿವರಿಗಿಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.