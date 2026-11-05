ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸರು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ಟೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸವಿಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೆಡ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಜಾಮ್ ಹಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ಟೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮೊಸರಿನ ಲೇಪನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಟೋಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಚಹಾದ ಜೊತೆ ಲಘು ಉಪಹಾರವಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಳುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು!
ಬ್ರೆಡ್; 4 ಹೋಳುಗಳು,
ದಪ್ಪ ಮೊಸರು; ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ; 1 ರಿಂದ 2 ಟೀ ಚಮಚ
ಇತರ ಮಸಾಲೆಗಳು; ಸಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕರಿಮೆಣಸು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು (ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್) ಮತ್ತು ಹುರಿಯಲು ಬೆಣ್ಣೆ.
ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿಗೆ; 1 ಹಿಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1-2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಕೆ!
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ನೀರು ಬಸಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಬಾರದು. ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರುಗಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪರಿಮಳ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊಸರು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಗನೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಜರಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಸಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಯವಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ).
ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಕೆ!
ಕಲಸಿದ ಮೊಸರಿಗೆ 1 ಟೀಚಮಚ ಚಟ್ನಿ, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಖಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ದಪ್ಪಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯದ ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು, ಚಮಚ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮೊಸರು-ಚಟ್ನಿ ಮಿಶ್ರಣದ ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಅದ್ದಿ ನೆನೆಸಬೇಡಿ; ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಮುರಿಯಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಹಚ್ಚಿ.
ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ!
ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹರಡಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಬ್ರೆಡ್ ಇರಿಸಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಳಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಅಗಲವಾದ ಸ್ಪಾಟುಲಾ ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನ & ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು!
ತಯಾರಾದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಡಿಸಿ. ಬಿಸಿ ಟೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟರೆ ಹಬೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಉಳಿದ ಮೊಸರು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತಕ್ಷಣ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.