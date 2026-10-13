Poha rava breakfast: ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಏನಾದರೂ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ-ರವೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುವ ಈ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದಿನಾ ಅದೇ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 1 ಕಪ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರವೆಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿಸೋ ಗೋಜಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಜೊತೆಗೆ ಈ ಖಾರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ.
ಖಾರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿಗೆ (ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್)ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 10 ರಿಂದ 15
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು: 8 ರಿಂದ 10
ಜೀರಿಗೆ: 1 ಚಮಚ
ಖಾರದ ಪುಡಿ: 1 ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ತುಪ್ಪ: 1/2 ಚಮಚ (ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ)
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: 1 ಎಸಳು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
*ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ (ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು). ನಂತರ ನೀರು ಬಸಿದು ಅದರ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.
*ಒರಳುಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ (Coarse paste) ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ (ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ).
*ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸಿ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪಾಗಿಸಿ. ನಂತರ ರುಬ್ಬಿದ ಚಟ್ನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಡಿಸಿದರೆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧ!
ಅವಲಕ್ಕಿ-ರವೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಿಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಅವಲಕ್ಕಿ: 1 ಕಪ್ (ತೊಳೆದು ನೀರು ಬಸಿದಿದ್ದು)
ರವೆ (ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ/ಬಾಂಬೆ ರವೆ): 1 ಕಪ್
ಮೊಸರು: 1/3 ಕಪ್ (ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ)
ನೀರು: 1/2 ಕಪ್
ಸಕ್ಕರೆ: 1.5 ಚಮಚ (ದೋಸೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ)
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಇನೋ (Eno Fruit Salt): 1/2 ಚಮಚ (ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ)
ಎಣ್ಣೆ: ಬೇಯಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
*1 ಕಪ್ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೀರು ಬಸಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
*ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ರವೆ, 1/3 ಕಪ್ ಮೊಸರು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು 1.5 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
*ನೆನೆಸಿದ ರವೆ-ಮೊಸರಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ 2-3 ಚಮಚ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1/2 ಚಮಚ ಇನೋ (Eno) ಹಾಕಿ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುವಿ. ಹಿಟ್ಟು ನೊರೆ-ನೊರೆಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ.
*ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಡಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ. 2 ರಿಂದ 3 ಸೌಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
*ಕೆಳಭಾಗ ಬೆಂದ ನಂತರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಬದಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ವಿಶೇಷತೆ
ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ತಿಂಡಿ ಹತ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಿಂಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಖಾರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ನಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದರೂ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.