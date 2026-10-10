How to keep onion pakoda crispy for hours: ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ತಣ್ಣಗಾದರೂ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಬೇಕರಿಯಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!
ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಜೆಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚಹಾ ಜೊತೆ ಗರಿಗರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಪಕೋಡ ತಣ್ಣಗಾದರೂ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಈರುಳ್ಳಿ: 3 ರಿಂದ 4 (ಸುಮಾರು 300 ಗ್ರಾಂ)
ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು: 1 ಕಪ್
ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು: 1/2 ಕಪ್ (ಅರ್ಧ ಕಪ್)
ಚಿರೋಟಿ ರವೆ: 1/4 ಕಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ
ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ: 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ (ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು)
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 5 ರಿಂದ 6 (ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಉಪ್ಪು: 1 ಚಮಚ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ: 1/2 ಚಮಚ (ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ)
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್: 1/2 ಚಮಚ
ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು: 8 ರಿಂದ 10
ಓಂ ಕಾಳು (ಅಜ್ವೈನ್): 1/4 ಚಮಚ
ಹುರಿದ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು: 1 ಚಮಚ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು: 1 ಚಮಚ
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು: 2 ಕಡ್ಡಿ
ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ: ಸಾಕಷ್ಟು
ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಬೇರನ್ನು (Center bulb) ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ (ಉದ್ದಕ್ಕೆ) ಕತ್ತರಿಸದೆ, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (Against the grain) ಕತ್ತರಿಸಿ.
ಹೋಳುಗಳ ದಪ್ಪವು ಚಾಕುವಿನ ಹಿಂಭಾಗದಷ್ಟೇ ದಪ್ಪವಿರಬೇಕು (ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದರೆ ಸೀದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ).
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಸುಕಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಳೆಯೂ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 2: ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, 1/2 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆಯನ್ನು ಒಣಗಿರುವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಇದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಕಾದ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಕ್ಕೂ ತಾಗುವಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಇದರಿಂದ ಪಕೋಡ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ).
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದರೆ ಆಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪುಡಿಯಾಗಬೇಕು, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಹದ.
ಹಂತ 3: ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಓಂ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ (Crush ಮಾಡಿ) ಹಾಕಿ.
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ.
ಕೈಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ (ಹಿಸುಕಿ). ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ: ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯ ತೇವಾಂಶವೇ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕು.
ಹಂತ 4: ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ (ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಲ್ಲಿ).
ಕೈಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ, ಐದೂ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ (ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟದೆ) ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ.
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಪಕೋಡ ತುಂಬಬೇಡಿ. ಮೊದಲು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟದೆ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ.
ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವಾಗ (3-4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ) ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ವೈರ್ ಮೆಶ್ (ಜಾಲರಿ) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ (ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಬೆಯಿಂದ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ).
ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ (Double Fry): ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಈ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಹೈ-ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಕರಿದು ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಕರಿದು ಪಕೋಡದ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಿ, ಮಸಾಲ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ!
ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ 11 ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಕಟಿಂಗ್: ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (Against the grain) ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
ದಪ್ಪ: ಹೋಳುಗಳ ದಪ್ಪ ಚಾಕುವಿನ ಹಿಂಭಾಗದಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು.
ಅನುಪಾತ: 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು : 1/2 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು : 1/4 ಕಪ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್: ಒಣ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತೇವಾಂಶ: ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಿವುಚಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ನೀರು ನಿಷೇಧ: ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಾರದು.
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ: ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರಬಾರದು, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು.
ಎಣ್ಣೆಯ ಬಿಸಿ: ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಬರುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿರಬೇಕು.
ಸ್ಪೇಸ್: ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಎಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಬಾರದು.
ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿತನಕ್ಕಾಗಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕರಿಯಬೇಕು.
ಕಲರ್: ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಶೇಡ್ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ತೆಗೆಯಬೇಕು (ಆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ).