Veg fish fry recipe: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ರಸಂ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಬೇಕೇ? ನಾಲಿಗೆ ತುರಿಕೆ ಬರದಂತೆ ಹುಣಸೆಹುಳಿ ಬಳಸಿ, ಅಚ್ಚ ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಎನಿಸುವಂತೆ, ತಿಂದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸುವಂತೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ (Yam) ಈ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪಲ್ಯದಂತಲ್ಲದೆ, ಅಚ್ಚ ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಆ ಮಜಾವೇ ಬೇರೆ.
ಹಲವರು ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ತಿಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ತುರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಹುಣಸೆಹುಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತುರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರೂ ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ 'ಆಹಾ!' ಎನ್ನಲೇಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೀನಿನ ಫ್ರೈಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಈ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಬೇಯಿಸಲು
ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ – 300 ಗ್ರಾಂ (ತೆಳುವಾಗಿ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು)
ನೀರು – ಬೇಯಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಅರಿಶಿಣ – ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಉಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಲು
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ – ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಗರಂ ಮಸಾಲಾ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು (ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್) – ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಹಿಟ್ಟು (ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು) – ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು – ಸಣ್ಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ – ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲು ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು, ತೆಳುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ (ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ) ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
*ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ತುಂಡುಗಳು ತೀರಾ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು, ಬೇಯಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
*ಈಗ ಈ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಾ ತುಂಡುಗಳಿಗೂ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕಲಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಸಾಲೆ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
*ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ತವಾ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು (Medium Flame) ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯುವಂತೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಿಯೂ 4-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ರುಚಿಕರ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನ, ರಸಂ, ಮೊಸರನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೆ ಆ ರುಚಿಯೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.