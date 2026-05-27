Breakfast Recipe: ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇಡ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪಹಾರವಾಗಿದೆ. ರವೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಇಡ್ಲಿಗಳು ತುಂಬಾನೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ಇಲ್ಲದೇ ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಪ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪೋಹಾ, ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರವೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುವ ಮನಸಾಗೋದು ಖಚಿತಾ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇಡ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಇಷ್ತಪಡುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಇಡ್ಲಿ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು. ಈ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ.
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- 1 ಕಪ್ ತೊಳೆದ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ
- 1 ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ
- 1-2 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
- ಕೆಲವು ಕರಿಬೇವು
- 2-3 ಚಮಚ ಮೊಸರು
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
- ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್
- ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಈನೋ
- ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ
- ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಹಂತ 1
ಮೊದಲು, ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಬೇಳೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಂತ 2
ಈಗ ಸಣ್ಣಗೆ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ , ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೆಲ್ ಪೆಪರ್, ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಹಂತ 3
ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಈನೋ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಈನೋ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಹಂತ 4
ಸ್ಟೀಮರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೊರಬಂದರೆ, ಅವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ಚಟ್ನಿ
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.