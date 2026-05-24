Quick lunch box ideas: ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಈ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ! ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಇಂದಿನ ಓಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ರುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಡುಗೆಗಳತ್ತ ಜನರು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂದೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಟೊಮೆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ
ಟೊಮೆಟೊಗಳು
ಈರುಳ್ಳಿ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ
ಅರಿಶಿನ
ಖಾರದ ಪುಡಿ
ಗರಂ ಮಸಾಲ
ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ
ಕರಿಬೇವು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಉಪ್ಪು
ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ 3 ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮೆತ್ತನೆಯ ಪ್ಯೂರಿ (Pulp) ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೀಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕು.
ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1 ಟೀ ಚಮಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, 1 ಟೀ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1 ಟೀ ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿನ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಇಂಗಿ, ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಬೇಕು.
ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ರೆಡಿ
ರುಚಿಕರ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ಗಾಗಿ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಕೆಂಪು ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸಿದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಮಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ಆಗಲೇ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಬರುವುದು.
ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇದು ರುಚಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.