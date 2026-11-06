Coconut Ginger Chutney: ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗೆ ಸದಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯಾ? ಕೇವಲ 1/4 ಕಪ್ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿಯ ಈ ಚಟ್ಪಟಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆಗೆ ಸದಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆಯೇ? ಹೊಸ ರುಚಿಯ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ‘ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ-ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ’ (Coconut Ginger Chutney) ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಚಟ್ನಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟ್ನಿಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಖಾರ, ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಯ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Weight Loss) ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ – 3 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ – ¼ ಕಪ್
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 3
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ/ಪೇಸ್ಟ್ – 1 ಚಮಚ
ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲ – 1 ಚಮಚ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಎಣ್ಣೆ – 1 ಚಮಚ
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ
ಎಣ್ಣೆ – 1 ಚಮಚ
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ – 1 ಚಮಚ
ಸಾಸಿವೆ – 1 ಚಮಚ
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹುರಿದ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಜೊತೆಗೆ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ (ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ) ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾದ ನಂತರ, ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ.
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿದ ಶುಂಠಿ-ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ.
ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಘಮಘಮಿಸುವ ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿಯ ಶುಂಠಿ-ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ! ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಅಮೋಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರುಚಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್ (Cooking Tips)
ಶುಂಠಿ ಕಹಿಯಾಗದಿರಲು: ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ, ಲಘು ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯದಿದ್ದರೆ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಘಾಟು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ: ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿಯ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವೇ ಪ್ರಮುಖ. ಇದು ಶುಂಠಿಯ ಘಾಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್: ಈ ಚಟ್ನಿ ಕೇವಲ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಂಧ್ರದ ಫೇಮಸ್ ‘ಪೆಸರಟ್ಟು’ (ಹೆಸರುಕಾಳು ದೋಸೆ) ಮತ್ತು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು (ಉಪ್ಮಾ) ಜೊತೆಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!
ಈ ಚಟ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Health Benefits)
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಶೀತ-ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: ಶುಂಠಿಯು ದೇಹದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಶೇಖರಣಾ ಮಾಹಿತಿ (Shelf Life)
ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.