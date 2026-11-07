ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್ನಿಂದ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಇಡ್ಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಡ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗತ್ತೆ!
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವುದು, ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದದ್ದೇ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರಂತೂ, ಅವರಿಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಡುಗೆನೇ ಬೇಕು. ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಿಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೂ ಬೋರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರುಚಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಡ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ.
ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಸಿರು ಪಾಲಕ್ ಇಡ್ಲಿ
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಈಗ ಇಡ್ಲಿಯ ಹಿಟ್ಟು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮರುಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಡ್ಲಿ
ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಯ ಸುಳಿವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿಗಳು ನಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಗುಲಾಬಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇಡ್ಲಿ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿ. ನೀವು ದಪ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅದು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಮೋಜಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಲ್ಲದ ತಿನ್ನುವವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೋಜು ಮಾಡಿ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸಾಂಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ "ರೇನ್ಬೋ ಪ್ಲೇಟ್" ಆಗಿ ಬಡಿಸಿ.
ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಿನಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಚಮಚ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿ.
ಶಾಲಾ ದಿನದ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಿನಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.
ಇದು ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮೃದು, ಹಗುರ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ, ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ಪ್ಯೂರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಊಟದ ಸಮಯಗಳು ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಣ್ಣದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ. ಈ ವಾರ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.