ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಂಜೀವಿನಿ: ಪುದಿನಾ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಸಮಾಗಮದ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ
ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ-ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಜವಾದ 'ಮಂತ್ರ' ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮರೆತುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಪುದಿನಾ (Mentha) ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ (Ginger)'.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕೋಡಾಗಳ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು 'ಮಹಾ ಸಂಜೀವಿನಿ'ಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವೇನು? ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ: ತಂಪು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಗುಣ'ವಿರುತ್ತದೆ. ಪುದಿನಾ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ (Sheetala) ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇನ್ನು ಶುಂಠಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಉಷ್ಣ (Ushna) ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅತಿಯಾದ ತಂಪು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣ ಎರಡೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪುದಿನಾ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಇವೆರಡರ ಗುಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (Balance). ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ 'ಪಿತ್ತ' ಮತ್ತು 'ಕಫ' ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಹೌದು. ಈ ಚಟ್ನಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ: ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪುದಿನಾದ ತಂಪು ಗುಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ-ಕೆಮ್ಮಿನ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶುಂಠಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಪುದಿನಾದ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಪುದಿನಾ-ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪುದಿನಾದ ಆ ಸುವಾಸನೆಯು ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನೂ (Stress) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೇವಿಸುವ ಕ್ರಮ:
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತಿಂಡಿಯ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಈ ತಾಜಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬದಲು ಒಣ ಮೆಣಸು ಬಳಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಡುಗೆಯ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್'.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಪುದಿನಾ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಶುಂಠಿ ಚೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!