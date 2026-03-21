ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಶೈಲಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಒಂದು ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು..

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 'ಪವರ್' ಕಟ್: ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ 'ಇಂಡಕ್ಷನ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್! ಮರೆಯಬೇಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್!

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ ಹೊಸ ಯುವ ನಟ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ 'ಕಿಂಗ್' ಆಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಗ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ (Induction Stove) ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ 'ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ' ಕೊಟ್ಟಿದೆ! ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ 'ಕಿಚನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್':

ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ದೂರದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ (Middle East). ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಿಸಿ ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ (Gas Supply) ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಏರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ! ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಗೃಹಿಣಿಯರು 'ಟೆಂಪರ್' ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಈಗ ಹೈಟೆಕ್ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹವಾ: ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್!

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜನರು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ 'ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್'ಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಹೀರೋಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್‌ಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲೆ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಪಾತ್ರೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ 'ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ' ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪಾತ್ರೆಗಳ ತಳಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು (Flat Bottom). ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪಾತ್ರೆಗಳದ್ದೇ ದರ್ಬಾರು! ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಕುಳಿಗಳನ್ನು (Tiny Holes) ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಎಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಹಳೆಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸ!

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷವಾದ 'ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್' ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಈಗ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒಲೆಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಶೈಲಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಒಂದು ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮರೆಯದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಸಮತಟ್ಟಾದ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ! ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ, ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಲೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ!