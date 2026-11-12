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- ಹುಳಿ-ಖಾರ ಮಿಶ್ರಿತ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈ 4 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮರೀಬೇಡಿ
ಹುಳಿ-ಖಾರ ಮಿಶ್ರಿತ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈ 4 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮರೀಬೇಡಿ
ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದಿಢೀರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನೆ ಶೈಲಿಯ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಅಂಟು ಅಂಟಾಗದಂತೆ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಮನೆ ಶೈಲಿಯ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ದಿಢೀರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಮೊಸರನ್ನ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಬೀರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಊಟದ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಹಲವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಹಿ ಗುಣ ಪೂರ್ತಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನೇನು?
ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ಅಕ್ಕಿ: 1 ಕಪ್
ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು: 1
ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ (ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ): 3 ಚಮಚ
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ: ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ – ತಲಾ 1 ಚಮಚ
ಕಡಲೆಬೀಜ: 2 ಚಮಚ
ಗೋಡಂಬಿ: 10
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2
ಶುಂಠಿ: 1 ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ: ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಇಂಗು ಪುಡಿ: ಕಾಲು ಚಮಚ
ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ: ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಲ್ಲುಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಹದಕ್ಕೆ ಉದುರಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಗ್ಗರಣೆ ಮುಗಿದು ಒಲೆ ಆರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಬಿಸಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆರಿಸಿರುವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನೆ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ.
ಕಹಿ & ಅಂಟು ಅಂಟಾಗದಿರಲು 4 ಮುಖ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್
ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆರಸ ಹಾಕಿದರೆ ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಕಲಸಬೇಕು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಹಿಂಡಬಾರದು. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಹಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದು ಒಲೆ ಆರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹುರಿದರೆ, ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಗುಣ ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಸ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಲೆ ಉರಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಉದುರುದುರಾದ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಹಿಯಿಲ್ಲದ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಖಾರವಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ಹಪ್ಪಳ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
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