Nita Ambani hairstylist hair tips: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಬಳಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಒರಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೀವಹೀನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ!
How to get silky shiny hair naturally: ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಶಾಂಪೂ, ಕಂಡೀಷನರ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಹೊಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದಾ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ತಪ್ಪು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ! ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಯಾನಿ ತ್ಸಪಾತೋರಿ (Yianni Tsapatori) ಅವರು ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಇಡಲು ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ
ಇಯಾನಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂಪಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೂದಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು (Cuticles) ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ಒಳಗೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಒರಟಾಗುವುದನ್ನು (Frizz) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಳಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಲೆ ತೊಳೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು (Scalp) ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಕೂದಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಡಾಗಬಹುದು. ಶಾಂಪೂ ಆದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ 'ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್' ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತೆರೆದ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 'ಕಂಡೀಷನರ್' ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಡೀಷನರ್ ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಗಡಸು ನೀರು
ಸ್ನಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಒರಸುವ ಬದಲು, ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಸು ನೀರು (Hard Water) ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಿನರಲ್ಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಸಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ವಾಶ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಲ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕೂದಲಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಇಯಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.