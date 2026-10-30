Halloween party : ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಓದಿ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಲಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಲುಕ್
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್, ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕುರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಲುಕ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಚ್ಚಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಲ್ ಅಥವಾ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಬಳಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಿ. ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿ, ತುಟಿಗಳ ಅಂಚಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಕಲಿ ರಕ್ತದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಲುಕ್ ರೆಡಿ
ಬಿಳಿ ದುಪಟ್ಟಾದಿಂದ ಭೂತದ ವೇಷ
ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತದ ವೇಷ ಧರಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗದ ಐಡಿಯಾ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಲ್ವಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕವನ್ನೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಾಜಲ್ ಬಳಸಿ ಭಯಾನಕ ಜಾಂಬಿ ಮೇಕಪ್
ಜಾಂಬಿ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಕಾಜಲ್, ಐಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಲುಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಹಚ್ಚಿ, ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ದಣಿದ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಿ. ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಹಚ್ಚಿ, ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಜಾಂಬಿ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಮ್ಮಿ ಲುಕ್
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಮ್ಮಿ ಲುಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉದ್ದನೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಮುಖವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಬ್ಲಡಿ ಲುಕ್
ರೆಡಿಯಾಗಲು ಟೈಂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ. ನಂತರ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತುಟಿಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಡಿದಂತೆ ಹಚ್ಚಿ, ನಕಲಿ ರಕ್ತದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಯಾನಕ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಲುಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಲುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ
ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.ನಕಲಿ ರಕ್ತದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ರಕ್ತ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.