ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಘನಾ ಖನ್ನಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ದಿ ಬಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’ 2025ರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಿಂದಿಗಳನ್ನು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಕಾಜೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟ ಬಿಂದಿಯಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯದವರೆಗೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಂದಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಂಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಘನಾ ಖನ್ನಾ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಅವರ ‘ದಿ ಬಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಕಾಜೋಲ್, ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರೂ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಿಂದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದತ್ತ
ಮೇಘನಾ ಖನ್ನಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ತೊರೆದರು. 2002ರಲ್ಲಿ ‘ಲೆವಿಟೇಟ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ, ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪರಿಣಾಮ 2020ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಬಿಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಬಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’
2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ‘ದಿ ಬಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಿಂದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು.
ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಲೆದರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಂದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಗುರುತು
2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯಮ, 2025ರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಕಾಜೋಲ್, ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರು ಈ ಬಿಂದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಘನಾ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.