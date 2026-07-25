ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನಾ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಫೇಸ್ ವಾಷ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು, ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಊಟಕ್ಕೂ ನೀಡದ ಹಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯರಂತೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಿಯರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೋಪು, ಶ್ಯಾಂಪೂ, ಫೇಸ್ವಾಷ್... ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ಇಂಥ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದು, ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಜನರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬೇರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ
ಇದೀಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ವಿದೇಶಿ ಫೇಸ್ವಾಷ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಫೇಸ್ವಾಷ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನಾ (PMBJP) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ 1% ಮತ್ತು 2% ಫೋಮಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ವಾಷ್ ಇದಾಗಿದೆ. X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ 46.88 ಮತ್ತು ರೂ 65.63 ಮಾತ್ರ. ದುಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅದೇ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಡವೆ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ
2% ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಮೊಡವೆ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ, ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅಗ್ಗದ ಬದಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್, ದಿ ಡರ್ಮಾ ಕೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗಳು ರೂ 300 ರಿಂದ ರೂ 600 ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಭಾರತವನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ.